Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde Göreve Başladı

LÜTFÜ SAVAŞ’IN YENİ DÖNEMİ

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şüpheli durumlar çerçevesinde başsavcılığın soruşturma başlattığı kurultayla alakalı olarak dava açtı. Savaş, soruşturma sürecinde ifade verirken, şimdi yeni bir işle işe başladı.

Tıp alanında doçent olan Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde görev alacak. Savaş’ın üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde çalışacağı bilgisi verildi.

ÖZGEÇMİŞTE DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMA

Üsküdar Üniversitesi’nin web sitesinden Savaş’ın özgeçmişini kontrol edenler, şaşırtıcı bir ayrıntıyla karşılaştı. Özgeçmişte, Savaş’ın belediye başkanlığı süreci ve CHP’deki siyasal dönemi hakkında hiç bilgi verilmediği gözlemlendi.