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Lvbel C5’in Şarkısı CİMER’e Şikayet Edildi

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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN ŞARKI

Sözleri nedeniyle sosyal medyada geniş tartışmalara yol açan şarkı en sonunda CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edildi. Şarkının gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirten kullanıcılar, Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur’u CİMER’e şikâyet ederek “HavHavHav” adlı eserin yayından kaldırılmasını talep etti.

Müzik dinleme platformu Spotify’ın ‘En İyi 50’ listesinde zirveye yükselen “HavHavHav” parçası, birçok ünlü kişi tarafından da eleştirildi. Şarkının sözleri üzerindeki eleştiriler, sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.

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