Lvbel C5 Tutuklandı, Gündem Oldu

LVBEL C5’İN TUTUKLANMA NEDENİ

Rap müziğinin son zamanlardaki popüler isimlerinden Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklama sürecine girdi. Lvbel C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur, akşam saatlerinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye çağrıldı. Emniyette verdiği ifadesinde, şarkı sözlerinin kasti olarak yazılmadığını, sözlerin kafiyeleri uysun diye oluşturulduğunu ve bu durumun suç teşkil ettiğini bilmediğini söylediği belirtiliyor.

MAHKEME KARARI VE HAPSE GİRİŞ

TV100’den edinilen bilgiler doğrultusunda, uyuşturucuya özendirme suçu kapsamında yargılanan ünlü rapçi, mahkeme tarafından 5 ila 10 yıl arasında bir ceza alabilirken, tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişme, müzik dünyasında geniş yankı buldu.

DINLEME ORANLARI VE BAŞARILARI

Lvbel C5, 2024 yılı Spotify verilerine göre Türkiye’nin en çok dinlenen ikinci sanatçısı olmuştu. İki şarkısının Türkiye’de en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasına girdiği kaydediliyor. Bu durum, tutuklama öncesindeki popülaritesiyle birlikte müzik kariyerinde bir dönüm noktasını da işaret ediyor.