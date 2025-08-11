Lydye 2025 Yılı Bilançosunu Açıkladı

Gündem

YÜKSEK KÂR ARTIŞI VE SATIŞ GELİRLERİ

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE), 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %484 oranında bir artışla 599,15 milyon TL seviyesine ulaştı.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ VE SATIŞLARDAKİ PATLAMA

LYDYE, 2025/6 döneminde satış gelirleri ve kârlılıkta dikkat çekici bir sıçrama gösterdi. Brüt kârın olumlu yöne dönmesi ve FAVÖK’teki iyileşme, şirketin operasyonel gücünün arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, duran varlıklardaki %386’lık artış, büyük boyutlu yatırımların sinyallerini veriyor.

Çağlar Söyüncü’nün Yeni Adresi Bellidir

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmayı planlıyor. Milli futbolcunun, Suudi Pro Ligi'nde yeni bir kariyer fırsatı bulabileceği iddia ediliyor.
Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Yok

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iletişim ve ulaşım altyapısında sorun bulunmadığını açıkladı.

