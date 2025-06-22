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Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

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LYNN HAMILTON’IN VEFATI

“Sanford and Son” ve “The Waltons” gibi projelerle tanınan Lynn Hamilton, 95 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatını eski menajeri Calvin Carson duyurdu. Carson’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hamilton’un 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi. “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” sözleriyle usta oyuncuya veda etti.

OYUNCULUK KARİYERİ

Mississippi doğumlu Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’da oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine 1959 yapımı John Cassavetes filmi “Shadows” ile adım atan Hamilton, kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi önemli yapımlarda rol aldı. Ayrıca birçok pembe dizide de boy gösterdi.

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