Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCU DÜNYADAN AYRILDI

“Sanford and Son” ve “The Waltons” gibi eserlerle tanınan Lynn Hamilton, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefatını eski menajeri Calvin Carson duyurdu. Carson, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; Hamilton’ın 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

OLUMLU MİRAS BIRAKTI

Calvin Carson, Hamilton’a veda ederken, “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Mississippi doğumlu Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’da oyunculuk eğitimi aldı ve 1959 yapımı John Cassavetes filmi “Shadows” ile sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca “Brother John”, “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi önemli filmlerde rol aldı ve birçok pembe dizide yer aldı.