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Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

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ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

“Sanford and Son” ve “The Waltons” gibi prodüksiyonlarla tanınan Lynn Hamilton, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Eski menajeri Calvin Carson, ünlü oyuncunun vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Carson’ın açıklamasına göre Hamilton, 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerle hayatını kaybetti.

VASİYETİ VE MİRASININ ÖNEMİ

Calvin Carson, Hamilton’a veda ederken, “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” diye belirtti. Mississippi’de dünyaya gelen Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’da oyunculuk eğitimi aldı.

Sinemaya 1959 yapımı John Cassavetes filmi “Shadows” ile adım atan Hamilton, kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi önemli yapımlarda yer aldı. Ayrıca birçok pembe dizideki rolleriyle de hafızalarda yer etti.

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