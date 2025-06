Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

Lynn Hamilton’ın Vefatı

Ünlü oyuncu Lynn Hamilton, “Sanford and Son” ve “The Waltons” gibi yapımlarla adını duyurdu. 95 yaşında hayata veda eden Hamilton’ın ölümü, eski menajeri Calvin Carson tarafından açıklandı. Carson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hamilton’ın 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bir Dönemin Sonu

Calvin Carson, usta oyuncuya veda ederken, “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” diyerek Hamilton’ın önemini vurguladı. Mississippi doğumlu olan Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’dan mezun oldu ve 1959 yapımı John Cassavetes’in “Shadows” filmiyle sinemaya adım attı.

Kariyerinin Dönemleri

Hamilton, kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi önemli filmlerde rol aldı. Ayrıca birçok pembe dizide görev aldı ve izleyicilerin kalbinde yer edindi. Onun katkıları, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca hatırlanacak.