Lyon, Galatasaray’ın Teklifini Reddetti

GALATASARAY’IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray’ın Ainsley Maitland-Niles için gerçekleştirdiği kiralama teklifinin Olimpik Lyon tarafından geri çevrildiği öğrenildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sağ kanat bek pozisyonu için bu oyuncuyu gündemine alıyor.

TEKLİFİN SEBEBİ AÇIKLANDI

Fransız basınına göre, Galatasaray’ın Ainsley Maitland-Niles için Olimpik Lyon’a yaptığı kiralama teklifi, Lyon tarafından kabul edilmedi. Bu kararı almanın nedeni ise Avrupa’da transfer döneminin kapanması ve oyuncunun ayrılığı sonrasında oluşabilecek kadro boşluğunun doldurulamayacak olması olarak belirtildi.

MÜSABAKA PERFORMANSI

27 yaşındaki Ainsley Maitland-Niles, bu sezon Olimpik Lyon formasıyla 27 maçta görev aldı. Bu süre içerisinde 1 gol atıyor ve 4 asist yapıyor.