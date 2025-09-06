Lyon, Rachid Ghezzal’ı geri aldı

LYON, SÜRPRİZ TRANSFERİ AÇIKLADI

Fransa’nın Ligue 1 ekibi Lyon, son dönemlerde Süper Lig’de forma giymiş olan beklenmedik bir ismin transferini gerçekleştirdi. Takım, ülkemizde Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE PROJE

OETL’de yer alan habere göre, Lyon, Cezayirli yıldız Ghezzal’a kulüp bünyesinde kariyer sonrası için bir proje de sundu. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin performansa dayalı olduğu da haberde belirtiliyor.

ALTYAPISINDAN GİRDİĞİ TAKIMA DÖNDÜ

Rachid Ghezzal, Lyon’un altyapısından yetişmiş bir futbolcu olarak 2017 yılında ayrıldığı takıma 8 yıl ardından geri dönmüş oldu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maçta görev alan Ghezzal, 4 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’TA KAZANDIĞI KUPALAR

Aynı zamanda Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısını göstermişti.