Gündem

Lyona Rachid Ghezzal Geri Döndü

lyona-rachid-ghezzal-geri-dondu

LYON, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Ligue 1 takımlarından Lyon, sürpriz bir transfer gerçekleştirdiğini açıkladı. Fransız ekibi, son olarak Türkiye Süper Lig’de Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

OETL’de yer alan bilgilere göre, Lyon, Cezayirli futbolcuya kariyer sonrası için kulüp bünyesinde bir proje önerdi. Ayrıca, Ghezzal’ın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı da belirtildi.

6 YIL ARADAN SONRA DÖNÜŞ

Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017 yılında ayrıldığı kulüp ile 8 yıl aradan sonra yeniden buluştu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ghezzal, geçen sezon Rizespor ile 25 maça çıkarak 4 gol ve 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ DENEYİMİ VE BAŞARILARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

Son bir yılda Türkiye'deki milyoner sayısı 2 milyon 367 bini geçti. Toplam servetleri ise 17.476 trilyon liraya ulaşarak önemli bir artış gösterdi.
Gündem

AB’den Google’a 2,95 Milyar Euro Ceza

Avrupa Birliği, Google'a dijital reklam alanındaki rekabet kurallarını ihlal ettiği için 2,95 milyar Euro ceza uyguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.