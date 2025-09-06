Lyona Rachid Ghezzal Geri Döndü

LYON, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU
Ligue 1 takımlarından Lyon, sürpriz bir transfer gerçekleştirdiğini açıkladı. Fransız ekibi, son olarak Türkiye Süper Lig’de Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.
SÖZLEŞMENİN DETAYLARI
OETL’de yer alan bilgilere göre, Lyon, Cezayirli futbolcuya kariyer sonrası için kulüp bünyesinde bir proje önerdi. Ayrıca, Ghezzal’ın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı da belirtildi.
6 YIL ARADAN SONRA DÖNÜŞ
Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017 yılında ayrıldığı kulüp ile 8 yıl aradan sonra yeniden buluştu.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Ghezzal, geçen sezon Rizespor ile 25 maça çıkarak 4 gol ve 2 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ DENEYİMİ VE BAŞARILARI
Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.