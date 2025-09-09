M.A.’nın Düşüncesini Ö.A. Tersine Çevirdi

İŞ YERİNDE DOLANDIRICILIK İDDİASI

İstanbul Başakşehir’deki bir AVM içerisinde yer alan mağazası olan M.A., mağaza içerisinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba gönderildiğini belirterek polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada mağaza müdürü Ö.A.’nın bu yılın nisan ayından itibaren mağazanın satışlarından elde edilen gelirleri kendi hesabına aktardığını ortaya çıkardı.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMLERİ

Ö.A., gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan incelemelerin sonucunda, şüphelinin toplamda 2 milyon 500 bin liralık bir satış gelirini hesabına aktararak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, iş yerinde yaşanan dolandırıcılık olayının ciddi boyutlarda gerçekleştiğini gösteriyor.