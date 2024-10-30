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“M-Çiçeği Varyantı Londra’da Tespit Edildi”

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DÜZENLENEN M-ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VARYANTI

İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Londra’da ilk m-çiçeği virüsü varyantı clade lb vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ölümcül varyantın toplum için riskinin “düşük” seviyede olduğunu belirten UKHSA, bu varyantın bulunduğu kişinin Afrika’da tatilde bulunduktan sonra 21 Ekim gecesi geri döndüğünü ifade etti.

Açıklamada, 24 saatten uzun süren grip benzeri semptomlar gösteren kişinin, 24 Ekim’de durumu kötüleşerek döküntüler yaşamaya başladığı aktarıldı. 27 Ekim’de acil servise başvuran kişi, yapılan testlerin ardından karantina altına alınması için evine gönderildi. UKHSA, durumun yakından takip edildiğini ve halk sağlığı için gereken önlemlerin alındığını vurguladı.

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