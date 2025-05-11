M E M U R Olmak İçin Yaş Sınırı Başlıyor

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

TBMM, haftalık çalışmalarına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararlarına göre hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI GETİRİLİYOR

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle gerçekleştirilecek alımlarda 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI SEÇİLECEK

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT İÇİN TAHSİS DÜZENLEMESİ

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar, TRT’ye görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz tahsis edilebilecek.

KOMİSYONLAR GÜNDEMLERİNE DEVAM EDİYOR

İhtisas ve araştırma komisyonları, gündemdeki konuları ele almak için toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. Hac ve umre seyahatleri ile ilgili işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerekirse Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından yılda bir kez denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini talep üzerine veya resen inceleyecek. Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamındaki ruhsat ve hak sahipleri, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmak zorunda olacak ve yükümlülüğü yerine getirmeyenlere her 3 ayda bir 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal ve varlıkları devlet malı olarak kabul edilecek ve haczedilemeyecek. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel’deki yangın ile ilgili Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek.

KİT KOMİSYONU TOPLANACAK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Komisyon, bu hafta Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ), Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş (NÜTED A.Ş), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş ve bağlı ortaklıkları ile Ziraat Bankası ve bağlı kuruluşlarının hesaplarını ele alacak. Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı’nın kararlarını değerlendirecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları değerlendirecek ve önerileri alacak.

GRUP TOPLANTILARI GERÇEKLEŞECEK

Salı ve Çarşamba günlerinde Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.