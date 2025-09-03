M.E.Ş. Devlet Korumasında Bulunuyor

7 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ŞİDDETE MARUZ KALDI

İzmir’in Konak ilçesinde 7 yaşındaki M.E.Ş., annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verildikten sonra babası, babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Babanın işte olduğu bir gün, M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından dövüldü.

CEPTEN GİZLİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sürekli şiddete maruz kalan çocuğun farklı zamanlarda dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Babaanne, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.