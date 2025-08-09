M. İ. O. Y. Yandı, T. E. S. İ. K.

DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Manisa’nın Kula ilçesinde, İ.P. yönetimindeki yolcu otobüsü, İzmir’den Konya yönüne seyir halindeyken aniden dumanlar çıkmaya başladı. Otobüs şoförü hemen durumu fark edip aracı yolun kenarına çekti ve yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Motor bölümünde başlayan yangına çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Yangın sebebiyle İzmir – Uşak yönünde bir süre tek şeritten devam eden trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.