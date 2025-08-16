M. Icardi, Saha’ya Döndü

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞTI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile bir araya geldi. Arjantinli golcü Mauro Icardi, uzun bir sakatlık sürecinin ardından ilk kez bu maçta kadroda yer aldı.

Icardi SEZONU KAPATMIŞTI

Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlık yaşamış ve bu nedenle sezonu kapatmıştı. 281 gün aradan sonra yeniden kadroda yer alması dikkat çekti ve yedekler arasında bulunuyordu.

Icardi SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Maçın 80. dakikasında, Icardi, Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil olarak sahalara dönüş yaptı. Uzun süre sonra formasına kavuşması, hem oyuncunun hem de taraftarların büyük bir sevinç yaşamasına neden oldu.