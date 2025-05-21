M. Kurum, 2B Alanları İçin Müjde Verdi

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’DAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. kuruluş yıl dönümünde, afetlere karşı alınacak önlemlerle birlikte dijital sistem hakkında bilgi verdi. Kurum, “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız” dedi.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELİ İSTANBUL’DA BAŞLIYOR

Kurum, gayrimenkul piyasasında şeffaflığı artıracak Üç Boyutlu Şehir Modeli Projesi’nin ilk uygulamasının İstanbul’da başladığını duyurdu. Projeyle birlikte piyasalarda yaşanan manipülasyonların önüne geçileceğini ifade eden Kurum, vatandaşın yatırım kararlarını daha sağlıklı alabileceğini vurguladı. Bakan, yeni sistemle birlikte evlerin maliyet bilgilerinin dijital ortamda şeffaf bir şekilde görülebileceğini belirtti. “Vatandaşımızın rahatsız olduğu manipülasyonları ortadan kaldıracağız. Şehirlerimiz daha güvenli hale gelecek” diyen Kurum, özellikle İstanbul’daki riskli yapıların dijital takibinin yapılacağını ve kentsel dönüşüm politikalarının değer haritalarıyla entegre edileceğini söyledi. Ayrıca, dijital şehir modeli uygulamasının 2027 ortasına kadar tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını açıkladı. Projenin uluslararası ölçekte de dikkat çektiğini vurgulayan Kurum, “İstanbul ve Türkiye’nin gücüne güç katacağız” ifadesini kullandı.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri, 2B arazisi olarak tanımlanıyor. “2B”, genellikle 6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinde yer alan B bendi için kullanılan bir kısaltmadır. Bu araziler, orman vasfını kaybeden alanlar olarak biliniyor. Bazı araziler, kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkarılabiliyor. Ancak bu araziler, geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi deniliyor.