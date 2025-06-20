M. Lemina’nın Yeni Takımı Belli!

FLAŞ İDDİA: LEMİNA AL-SHABAB İLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Al-Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladığını ve anlaşmaya vardığını duyurdu.

GALATASARAY, GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Aynı haberde Al-Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Galatasaray formasıyla bu sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 16 maça çıkan Lemina, 1001 dakika oynadı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.