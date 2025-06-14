M. Macron: İRAN Saldırırsa, İsrail’e Yardımcı Oluruz

PARİS’TE YAPILAN KONFERANSTA EMANUEL MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te gerçekleştirilen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” temalı konferans sırasında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Fransa’nın bir katkısı olmadığını ifade etti. Taraflara itidal çağrısı yapan Macron, İran’ı nükleer konudaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin istikrarsızlaşmasında büyük bir sorumluluğa sahip olmakla suçladı.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞU BİR DÜNYADA YAŞANAMAZ

Macron, Tahran yönetiminin “nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü” belirtirken, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu, varoluşsal bir tehdit ve hepimizin güvenliğini tehlikeye atıyor.” şeklinde konuştu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının muhtemel devam edeceğine dikkati çeken Macron, şunları ekledi: “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail, İran tarafından bir misilleme ile saldırıya uğrarsa, Fransa, sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma uygun olduğu takdirde, İsrail’in korunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Ancak, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum.”

Macron, kendilerini her ihtimale hazırladıklarını vurgularken, “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonları belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, bugünden hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğurabilecek bir duruma düşeriz.” dedi. Ayrıca, İsrail’in kendini “müdafaa etme hakkının” sınırları hakkında, “(İsrail’e) Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil.” ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE FİLİSTİN DEVLETİNE TANIMA

Macron, bölgedeki gerilimin uluslararası kamuoyunu Gazze’de bir ateşkes sağlamak konusundan uzaklaştırmaması gerektiğini savunurken, bölgeye giden insani yardımın engellenmesinin haklı bir yanı bulunmadığını dile getirdi. Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, iki devletli çözüm konusunda kararlılıklarını sorgulatamayacağını belirten Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” dedi. Lojistik ve güvenlik nedenleriyle gelecek hafta Birleşmiş Milletler nezdinde yapılması beklenen Filistin devletine ilişkin konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Macron, “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan, silahsızlandırılmış bir Filistin devleti.” dedi. Emmanuel Macron, Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından kalıcı olarak işgal edilmesine karşı olduklarını ve Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlanması konusunda adım atmasının çıkarına olduğunu vurguladı.