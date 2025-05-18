M.S. Torpil Atınca Orman Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI TARİH VE SONUCU

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, 28 Temmuz 2022’de bir orman yangını meydana geldi. Yangın, 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla yürüttüğü 18 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 92 hektar, yani 697 futbol sahası büyüklüğündeki kızılçam ormanı yok oldu.

YANGINA NEDEN OLANLARIN TESPİTİ

Yangının çıkış sebebine dair yapılan incelemede, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a piknik yapmak amacıyla gelen M.S., O.K., M.E.B. ve A.B.’nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.’nin attığı torpilin patlayarak kuru otları tutuşturduğu belirlendi.

TUTUKLAMA VE CEZAİ SÜREÇ

Olay sonrasında gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yanan alanla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Raporda, yangın nedeniyle kamuya 43 milyon 752 bin lira zarar oluştuğu ve bu zararın yangına sebep olan kişiden tahsil edilmesi gerektiği ifade edildi.

HAPİS CEZASI DAVASI

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan M.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında “taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.