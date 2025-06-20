M. Şimşek: Faiz Enflasyon İle Düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle peş peşe bir araya geldi ve bir dizi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ENFLASYONU TETİKLEYEN SEKTÖRLER

Bakan Şimşek, bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomiye dair sorularını yanıtlıyor. Hürriyet’in haberine göre, Bakan Şimşek, AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç ana sektörü belirtti. Bunlar arasında konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü öne çıkıyor. Bu üç sektörün enflasyonu artırdığını vurgulayan Bakan Şimşek, fiyatların düşürülmesi yönünde bu sektörlerde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Aynı zamanda, enflasyon düştüğünde kira ve konut satış fiyatlarının da azalacağını belirten Şimşek, TOKİ’nin konut sayısını artırarak bu sıkıntıların çözüleceği bilgisini aktardı.

FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faizi enflasyon oranı ile eş zamanlı olarak düşüreceklerini ifade etti. Enflasyonun 2026’da yüzde 20 seviyelerine ineceğini, 2027’de ise yüzde 15 ve altına gerileyeceğini söyleyen Şimşek, aynı dönemde faiz oranlarının enflasyonun biraz üzerinde konumlanacağını da ekledi.