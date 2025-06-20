M. Şimşek: Faiz Enflasyonla Düşecek

TOPLANTILAR VE DEĞERLENDİRMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle art arda bir araya geldi ve önemli değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda, Bakan Şimşek, milletvekillerinin ekonomiye dair sorularını yanıtladı.

ENFLASYONU TETİKLEYEN SEKTÖRLER

Hürriyet’in haberine göre, Bakan Şimşek, AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç temel sektör olduğunu belirtti. Bu sektörler; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıralandı. Şimşek, bu üç sektörde gördükleri fiyat artışlarının enflasyonu artırdığını vurguladı ve fiyatların düşürülmesi yönünde ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, enflasyonun düşmesiyle birlikte kira ve konut satış fiyatlarının da azalacağını kaydederek, TOKİ’nin konut üretimini artırarak bu sıkıntıların çözüleceğini açıkladı.

FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz oranlarının enflasyon oranında düşeceğini duyurdu. Enflasyonun 2026’da yüzde 20 civarına gerileyeceğini, 2027’de ise yüzde 15’in altına ineceğini belirten Şimşek, bu süreçte faiz oranının da enflasyonun biraz üzerinde konumlanacağını ifade etti.