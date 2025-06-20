M. Şimşek: Faiz Enflasyonla Düşecek

TOPLANTILARDA EKONOMİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, ekonomiye dair çeşitli sorulara da yanıt veriliyor.

ENFLASYONUN TETİKLEYİCİ SEKTÖRLER

Bakan Şimşek, Hürriyet’in haberine göre, yaptığı sunumda enflasyonu etkileyen üç ana sektör olduğu bilgisini verdi. Bu sektörler arasında konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü bulunuyor. Şimşek, bu üç sektörde fiyatların düşürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, enflasyonun azalmasıyla birlikte kira ve konut satış fiyatlarının da düşeceğini kaydederek, TOKİ’nin konut sayısını artırmasının bu sorunları çözebileceğini bildirdi.

FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz oranlarının enflasyon ile paralel bir şekilde düşeceğini belirtiyor. Enflasyonun 2026’da yüzde 20 seviyelerine ineceğini, 2027’de ise 15’in altına düşeceğini ifade eden Şimşek, bu dönemde faiz oranlarının da enflasyonun biraz üzerinde seyredeceğini aktardı.