M. Şimşek: Faiz Enflasyonla Düşecek

HİZMET SEKTÖRLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle art arda bir araya gelerek kapsamlı değerlendirme toplantıları yaptı.

ENFLASYONUN TEMELLERİ BELİRLENDİ

Bu toplantılarda Bakan Şimşek, milletvekillerinin ekonomiyle ilgili sorularını yanıtlıyor. Hürriyet’in haberine göre, Bakan Şimşek AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç sektörü belirtti. Bu sektörler; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü oldu. Bu üç sektörün enflasyonu artırdığına dikkat çeken Bakan Şimşek, söz konusu sektörlerde fiyatların düşürülmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Enflasyonun gerilemesiyle özellikle kira ve konut satış fiyatlarının aşağı çekileceğini kaydeden Şimşek, TOKİ’nin konut üretimini artırmasının sıkıntıları hafifleteceğini de sözlerine ekledi.

FAİZ POLİTİKALARI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faizin enflasyon oranında düşürüleceğini bildirdi. 2026 yılında enflasyonun yüzde 20 seviyelerine inmesini, 2027’de ise yüzde 15 ve altına gerilemesini öngören Şimşek, bu dönemde faiz oranının da enflasyonun biraz üzerinde konumlanacağını ifade etti.