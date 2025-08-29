M3 Metro Hattı’nda Arıza Yaşandı

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMA

İstanbul’un önemli ulaşım hatlarından biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda bir teknik arıza meydana geldi. Arızanın nedeni henüz belirlenemedi ve bu durum seferlerde aksamalara yol açtı.

SEFERLER KONTROLLÜ YAPILIYOR

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı yapılıyor. Bu, yolcuların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için alınan bir önlem.

YOLCULAR ANONSLA YÖNLENDİRİLDİ

Arızanın meydana gelmesinin ardından, güvenlik görevlileri ve yetkililer istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendirdi. Yolcular, kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşanmış durumda.

DURAKLARDA YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Teknik arıza nedeniyle, özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Bu yoğunluk, yolcuların seyahatlerini etkileyen bir durum haline geldi.