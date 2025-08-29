Gündem

M3 Metro Hattında Arıza Yaşandı

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMA Yaşandı

İstanbul’un önemli ulaşım sistemlerinden biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda bir teknik arıza meydana geldi. Henüz arızanın nedeni kesin olarak belirlenemediği için seferlerde aksama yaşanıyor.

SEFERLER KONTROLLÜ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü bir şekilde çift taraflı olarak yapılıyor. Araçların normal seyrinde olabilmesi için gerekli önlemler alınıyor.

YOLCULARA ANONSLA YÖNLENDİRME YAPILIYOR

Arızanın ardından istasyonlarda güvenlik görevlileri ve yetkililer, yolculara anonslarla bilgilendirme yapıyor. Yolcular kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler söz konusu oluyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK GÖRÜLÜYOR

Arıza sebebiyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu ortaya çıkıyor. Bu durum, yoğun saatlerde seyahat eden yolcular için zorluk oluşturabiliyor.

ÖNEMLİ

