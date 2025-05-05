Maaş Artış Oranı Belirlendi

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elde edilen nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaş artış oranlarını netleştiriyor. Bu verilere göre, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranı yüzde 12.29 olarak hesaplanıyor.

ZAM ORANI VE HESAPLAR

Bu zam oranı, yapılan toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5’lik artış ile oluşan enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Memurlar için hesaplanan dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak ortaya çıkıyor. Temmuz ayı itibarıyla bu farkın maaşlara eklenmesi bekleniyor.

EMEKLİLERİN DURUMU

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için belirlenen yüzde 13.36’lık enflasyon farkı kadar maaş zammı almaya hak kazanacak. Bu oran, memur zammından biraz daha yüksek olarak gerçekleşiyor. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine dayalı olarak güncellenebilir.

MAAŞ ARTIKLARI GARANTİLENMİŞ GİBİ

Mevcut verilere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında artmaması durumunda bile memurlar temmuz ayında yüzde 12.29’luk bir zamma hak kazanmış durumda. Bu nedenle, maaşlardaki artışın şimdiden garanti olduğu düşünülüyor.