Maaş Eksikliği, Tatil Kâbusu Oldu

MAAŞSIZ KALAN ÇALIŞANLAR İŞİ BIRAKTI

Değirmendere Mahallesi’nde yaklaşık 60 bin metrekarelik alana sahip olan otelde, yaklaşık 130 çalışanın maaşlarını alamadığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum üzerine işçiler, önceki gün topluca işi bıraktı. Otelin bahçesinde toplanarak ödemelerin yapılmasını isteyen çalışanlar ile otel yöneticileri arasında bir gerginlik yaşandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

MÜŞTERİLER TATİLLERİNİ YARIDA KESTİ

Otelin hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Suların kesilmesi, klimaların çalışmaması, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin verilmemesi nedeniyle otelde konaklayan müşteriler, tatillerini erken sonlandırmak zorunda kaldı. Bu nedenle otelden çıkış yapmak isteyen müşterilerin resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.

Mağdur durumda olan müşterilerin, para iadesi talep ettikleri öğrenildi. Ancak otel yöneticileri, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan bu durumun geçici olduğunu belirterek, müşterilere ileri bir tarihe gün verdi. Öte yandan, maaşlarını alamayan otel çalışanlarının haklarını mahkemede arayacakları bildirildi.