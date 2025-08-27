Gündem

Maaş Krizi, Otel Tatili Tehlikede

OTELDE MAAŞ PROTESTOSU

Değirmendere Mahallesi’nde bulunan otelde, yaklaşık 60 bin metrekarelik alana yayılan işletmede, yaklaşık 130 çalışanın maaşlarını alamadığı iddia ediliyor. Önceki gün toplu bir şekilde işi bırakan 130 işçi, otelin bahçesinde bir araya gelip, maaşlarının ödenmesini talep etti. Çalışanlar ile yöneticiler arasında gergin anların yaşanması üzerine, duruma müdahale etmek için polis ekipleri çağrıldı.

HİZMETLER DURMA NOKTASINA GELDİ

Otelin içinde suların kesilmesi, klimaların çalışmaması ve yemek ile temizlik hizmetlerinin verilememesi nedeniyle otelde kalan misafirler tatillerini yarıda bırakma kararı aldı. Durum bu hale gelince, otelden çıkmak isteyen müşterilerin resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi. Ekonomik kriz içinde olduklarını belirten otel yöneticileri, mağdur olan müşterilere para iadesi yapmak için daha ileri bir tarih vermek zorunda kaldı. Maaşlarını alamayan çalışanların ise haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı ifade ediliyor.

