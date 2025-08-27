Gündem

Maaş Krizi Tatili Berbat Etti

maas-krizi-tatili-berbat-etti

Otel Çalışanlarının Ödemeleri Yapılmadı

Değirmendere Mahallesi’nde yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen otelde çalışan 130 işçinin maaşlarını almadığı iddia ediliyor. Çalışanlar, önceki gün topluca iş bırakma eylemi gerçekleştirerek otelin bahçesinde bir araya geldi. Maaşlarının ödenmesini talep eden işçiler ile otel yöneticileri arasında gerginlik yaşanırken, otel tesisine polis ekipleri sevk edildi.

Müşteriler Tatillerini Yarıda Kesti

Otelin su kaynaklarının kesilmesi, klimaların çalışmaması ve yemek ile temizlik hizmetlerinin sunulamaması nedeniyle otelde kalan müşteriler de zor durumda kaldı. Durumun ciddiyeti üzerine tatillerini yarıda bırakma kararı alan konuklar, otelden çıkış yapmak için resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ekonomik kriz içinde olduklarını dile getiren otel yöneticileri, para iadesi talep eden müşterilere ileri bir tarihe gün vererek sorunları çözmeyi amaçladığını açıkladı. Ayrıca maaşlarını alamayan otel çalışanlarının haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı bilgisi verildi.

