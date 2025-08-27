Maaş Ödenmedi, İşçiler İşi Bıraktı

OTELDE MAAŞ SORUNU

Değirmendere Mahallesi’nde yer alan 60 bin metrekarelik alana sahip otelde, yaklaşık olarak 130 çalışanın maaşlarını alamadığı iddia ediliyor. Önceki gün, bu çalışanlar topluca iş bırakma kararı aldı. Otelin bahçesinde toplanan işçiler, maaşlarının ödenmesini talep ederken yöneticilerle aralarında gerginlik yaşandı. Bu olaylar üzerine, polis ekipleri tesise yönlendirildi.

AÇIK KALAN HİZMETLER TIKANDI

Müşterilerin tatil deneyimlerini olumsuz etkileyen durumlardan biri, suların kesilmesi ve klimaların çalışmaması oldu. Ayrıca yemek ve temizlik gibi hizmetler de verilemiyor. Bu nedenle otelde kalan müşteriler, tatillerine son vermek ve otelden çıkış yapmak için resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler, mağduriyet yaşadıklarını dile getirip para iadeleri talep etti. Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan otel yöneticilerinin, para iadeleri için ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi.

Maaşlarını alamayan otel çalışanları, haklarını mahkemede aramaya hazırlanıyor. Bu durum, oteldeki ekonomik krizin ve çalışanların yaşadığı maddi zorlukların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.