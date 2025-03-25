Maaşlar Bayram Öncesi Ödenecek Mi?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ VE MEMUR MAAŞI

2025 takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar ile 1 Nisan 2025 Salı tarihlerinde kutlanacak. Bayram tarihinin memur maaş takviminden önceye gelmesi, bir sonraki ayın maaşlarını bekleyen kamu çalışanları arasında “2025 Nisan memur maaşı ne zaman verilecek?” sorusunu gündeme getirdi.

MAAŞ ÖDEMELERİ VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Memur maaşları her ay belirlenen tarihlerde kamu çalışanlarının hesaplarına aktarılıyor. Ayrıca, emekli bayram ikramiyelerinin de bayramdan önce yatırılacağı duyuruldu. Bu durum, maaşların da erkenden ödenme olasılığını düşündürüyor.