“Maç Sonunda Galatasaray’a Hitap!”

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş maçında sarı-lacivertliler, sahasında 1-0’lık sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın bu karşılaşmayı kazanmayı hak etmediğini ve kendilerinin galibiyeti daha fazla hak ettiğini dile getirdi.

BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ

Maçın değerlendirmesini yaparken Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.” açıklamasında bulundu.

KONUŞMAKTAN YORULDUM

Mourinho, “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ

Mourinho, ligin sonucu ile ilgili olarak, “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.” ifadelerini kullandı.

NET BİR PENALTI İDDİASI

Teknik direktör, “Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. En-Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, puzzle’ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik. Ben eleştiriye açığım çünkü bu hayatımın bir parçası ama oyuncularımı her zaman savunurum.” dedi.

BAŞ ETMEK ZOR

Mourinho, Fenerbahçe’nin yaşadığı zorluklar hakkında da konuşarak, “Onlar (Galatasaray) hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca konuştum ve sezon boyunca konuştuklarımdan bir kelime bile değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaliteden veya gösterdiğinizden daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar.” açıklamasında bulundu.

Gelecek sezon hakkında konuşma

Son olarak Mourinho, gelecek sezon Fenerbahçe’de olup olmayacağıyla ilgili sorulara yanıt vererek, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım.” ifadelerini kullandı.