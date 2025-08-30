BARİŞA HAZIRLANMA YERİNE SAVAŞA HAZIRLIK

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda dikkat çekici açıklamalar yaptı ve AB ile çoğu üye ülkenin barışa değil, uzun bir savaşa odaklandığını belirtti. Szijjarto, toplantının Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapıldığını duyurdu.

UKRAYNA’YA YARDIM HAZIRLIĞI

Bakan Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” şeklinde konuştu. Ayrıca, AB Komisyonunun üye ülkelerin çıkarlarına öncelik vermediğini, bunun yerine Kiev’in çıkarlarını desteklediğini vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE MACARİSTAN’IN TUTUMU

Szijjarto, enerji güvenliğinin görmezden gelindiğini de düşündüğünü belirtti. Macaristan’ın bu konuda net bir tutum sergilediğini belirten Szijjarto, yalnızca ABD-Rusya arasındaki bir anlaşmanın bu savaşı sona erdirebileceğinin altını çizdi.