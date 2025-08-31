Macaristan’dan AB’ye Sert Eleştiri: “Savaş Hazırlığında”

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI SİZJARTO’NUN AÇIKLAMALARI

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Szijjarto, AB ve birçok üye ülkenin barış sağlamak yerine uzun bir savaşa hazırlığını ortaya koydu. Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen ‘Gymnich’ formatlı toplantıyla ilgili olarak duyduğu endişeleri X hesabından paylaştı.

UKRAYNA’YA YARDIMLAR KONUŞULDU

Toplantı sırasında Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle, AB’nin dikkatinin çatışmalara yönelik harekete geçtiğini vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Szijjarto, AB Komisyonunun ‘Ukrayna Komisyonu’ gibi davrandığını ve üye ülkelerin menfaatleri yerine Kiev’in menfaatlerine odaklandığını ifade etti. Ayrıca, enerji güvenliğinin göz ardı edildiğini belirtti. Szijjarto, Macaristan’ın tutumunun net olduğunu, yalnızca ABD-Rusya arasındaki anlaşmanın savaşı sona erdirebileceğini kaydetti.