Macaristan’dan AB’ye Yaptırım Tehdidi

AVRUPA’DA YENİ BİR KRİZ BAŞLIYOR

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşmanın 1 Ocak’ta sona ermesiyle birlikte Avrupa’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugün devlet radyosuna verdiği mülakatta, Rus gazı ile ilgili gelişmelere ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlara değindi.

Anlaşmanın yeniden gündeme gelmesi için Avrupa Birliği’ni tehdit eden Orban, “Brüksel’in, Rus gazının geçişinin Ukrayna üzerinden yeniden başlamasına yardımcı olmaması halinde AB’nin Rusya’ya yönelik bir sonraki yaptırımlarının uygulanmasını engelleyeceğiz” sözlerini kullandı. Bu açıklamalar, Avrupa’nın enerji tedarikinde büyük bir belirsizlik yaratıyor.