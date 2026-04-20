Macenta Yayıncılık The EdTech Awards 2026 Finalisti

Macenta Yayıncılık, geliştirdiği yeni nesil dijital İngilizce öğrenme platformu The Globals V2 ile ABD merkezli The EdTech Awards 2026’nın “Trendsetter” kategorisinde finalist olarak yer aldı. Eğitim teknolojileri alanında dünya çapında öne çıkan en prestijli ve rekabetçi ödül programlarından biri olan The EdTech Awards’taki bu başarı, Macenta’nın uluslararası düzeyde artan vizyonunun ve marka etkisinin belirgin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2010 yılından beri düzenlenmekte olan The EdTech Awards, eğitim teknolojileri alanında yenilik, etki ve dönüşüm yaratan ürünleri, kurumları ve liderleri öne çıkartıyor. Daha önce Adobe, Blackboard, Discovery Education ve Scholastic gibi global firmaların dahil olduğu bu programda finalist olmanın, Macenta için oldukça sağlam bir uluslararası referans niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Macenta’nın finalist olan ürünlerinden The Globals V2, İngilizce öğrenimini sadece dil becerileriyle sınırlamayan bütünsel bir eğitim anlayışı sunuyor. İlk versiyonunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ekseninde tasarlanan platform, öğrencilerin İngilizce öğrenirken küresel bilinç geliştirmelerini hedefliyordu. The Globals V2 ile bu yaklaşım bir adım ileri taşınarak; öğrencilerin kişisel ve sosyal farkındalıklarının da arttırılması amaçlanıyor.

Sanat, sosyal-duygusal öğrenme ve yaşam becerileri temelli içerik yapısıyla platform, öğrenme sürecini daha derin ve dönüştüren bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca, kurumlara müfredatlarına uygun içerikler özelleştirme imkânı sağlayarak esnek ve ölçeklenebilir bir öğrenme ekosistemi oluşturuyor.

Macenta Yayıncılık yazılım ekibinin lideri Burak Pusat, bu uluslararası başarı hakkında yaptığı değerlendirmede, “Bu ölçekte bir uluslararası ödül programında finalist gösterilmek bizim için son derece değerli. Bu başarı, yalnızca ürünümüzün değil; arkasındaki teknoloji vizyonunun, kullanıcı deneyimi yaklaşımının ve titizlikle sürdürdüğümüz geliştirme sürecinin de karşılık bulduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Macenta Global Projeler Direktörü Sam Whittam, şirketin uluslararası büyümesine dikkat çekerek, “Son yıllarda uluslararası alanda elde ettiğimiz görünürlük, geliştirdiğimiz ürünlerin eğitimsel derinliği ve küresel ölçekte karşılık bulan vizyonumuzun bir sonucu. The EdTech Awards gibi saygın bir programda finalist olmak, Macenta’nın global ölçekte dikkat çeken bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor” dedi.

Macenta İçerik Direktörü Esra Girgin, platformun yeni yaklaşımını “The Globals V2 ile yalnızca global farkındalık kazandıran değil; öğrencinin kendisini, duygularını ve dünyayla kurduğu ilişkiyi geliştiren bir içerik yapısı kuruyoruz. Bu yaklaşım, platformu klasik bir dijital İngilizce öğrenme aracının ötesine taşıyor” sözleriyle açıklıyor.

Macenta CEO’su Burak Akyüz ise, “Bizim için başarı, yalnızca iyi bir ürün geliştirmek değil; eğitime gerçek anlamda değer katan işler ortaya koyabilmek. Uluslararası ölçekte gördüğümüz bu ilgi, vizyonumuzun doğru bir karşılık bulduğunu gösteriyor” ifadelerini paylaşıyor.

Macenta yetkilileri, elde edilen finalistlik unvanının son dönemdeki uluslararası başarıların bir parçası olarak öne çıktığını belirtiyor. Şirket, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yeni projelerle eğitim teknolojileri alanındaki etkisini daha da artırmayı hedefliyor.