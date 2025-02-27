Maceracı Jeep’in Şubat Fiyat Listesi Açıklandı

Türkiye’de arazi tutkunu otomobil severler için tercih edilen marka Jeep, 2025’in ilk aylarında fiyat artışlarıyla karşımıza çıktı, ancak Şubat’ta da fiyat değişimleri devam ediyor! Otomobil pazarında süregelen dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar, Şubat ayı güncel fiyatlarını incelemeye aldı. SUV ve off-road segmentinin öncüsü Jeep, resmi web sayfasında yeni fiyat listesini açıkladı. Renegade’den Wrangler’a kadar her modeliyle heyecan sunan Jeep, ekonomik zorlukları göz ardı etmeden macera arayanları etkilemeye devam ediyor. Peki, Ocak ayında fiyatlar nasıldı, Şubat ayında ne hale geldi? İşte Jeep’in Şubat 2025 fiyat listesi ve detaylar!

NEDEN BU KADAR ZOR? TÜRKİYE’DE ARAÇ ALMANIN GERÇEĞİ

ÖTV, Türkiye’de araç fiyatlarının %60-80’ini etkileyen önemli bir faktör! Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal parçalarla üretilen araçların fiyatlarını hızla artırıyor. Bunun yanı sıra, artan yakıt ve bakım masrafları ile birlikte Türkiye’de Jeep sahibi olmak neredeyse cesaret isteyen bir seçim haline geldi. Fakat bu araçlar yalnızca metal yığınları değil; tutku, özgürlük ve macera simgeleri! Şimdi bu zorlu şartlar altında Jeep’in Şubat 2025 fiyatlarına ve sunduğu fırsatlara göz atalım. (Fiyatlar önerilen anahtar teslim rakamlarıdır, kampanyalar ve opsiyonlarla değişim gösterebilir.)

JEEP RENEGADE: GİRİŞ BİLETİ HÂLÂ CAZİP!

Jeep’in ulaşılabilir modeli Renegade, Şubat 2025’te de “Ben buradayım!” mesajını veriyor. Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited, Ocak ayında 1.978.000 TL iken, Şubat’ta nakit satış fiyatı 1.828.000 TL’ye düştü! Evet, doğru okuyorsunuz, bu hibrit canavar artık daha erişilebilir hale geldi. Şehir içinde şık, arazide ise cesur olan Renegade, tutkunlarını bekliyor!