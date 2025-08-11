“Maçın Sadece Bir Dakikasını İzledim”

FENERBAHÇE’İN MAÇ HAZIRLIKLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini kendi taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor. Fenerbahçe, maçı iki farklı üstünlükle kazanması durumunda bir üst tura geçecek. 1 farklı galibiyet elde etmesi halinde uzatmalara, eşitlik sürmesi durumunda ise penaltı atışlarına geçilecek.

MOURINHO YORUMLARI

Bu önemli maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında bazı sorulara yanıt verdi. “Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu, hakem performansını nasıl buldu?” sorusu üzerine Mourinho, “Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim, hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için.” dedi.

Mourinho, Türk basını hakkında yaptıklarıyla ilgili, “Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor.” açıklamasını yaptı.

TUR İHTİMALLERİ

Jose Mourinho, turla ilgili ihtimalleri değerlendirerek, “Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var.” sözlerini sarf etti.

İlk maç sonrası “cehennem” söylemi hakkında ise, “Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

OYUNCU PERFORMANSINA VURGU

Mourinho, geçiş oyunu ile ilgili sorulara yanıt verirken, “Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız.” ifadelerini kullandı.

Feyenoord’un lig maçlarına çıkmasının avantaj olup olmadığı sorusuna ise, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar.” şeklinde yanıt verdi.

HEDEF PLAY-OFF’A KALMAK

Mourinho, takımının hedefinin play-off aşamasına kalmak olduğunu belirterek, “Başlangıç için hedefimiz play-off’a kalmak. Önceliğimiz yarınki maç.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞERLENDIRMESİ

Transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi’ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum.” şeklinde bilgi verdi.