Maçlarda görev alacak hakemler belirlendi

TFF Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu akşam 20.00’de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.

FUTBOL İLE DOLU BİR GÜN

18 Mart Çarşamba günü futbolseverler için iki heyecan dolu karşılaşma gerçekleşecek. İlk olarak saat 16.00’da Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor bir araya gelecek ve bu maçın hakemliğini Yiğit Arslan üstlenecek. Akşam saatlerinde, 20.00’de RAMS Başakşehir, Hesap.com Antalyaspor’u ağırlarken, bu mücadeleye Reşat Onur Coşkunses yön verecek.

HAKEMLER BELİRLENDİ

Yine 20.00’de gerçekleşecek başka bir karşılaşmada ikas Eyüpspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek; bu maçı ise Oğuzhan Çakır yönetecek. Perşembe günü, 19 Mart’ta ise saat 16.00’da Zecorner Kayserispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Bu maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. Aynı gün akşam, saat 20.00’de Beşiktaş ile Kasımpaşa kıyasıya bir mücadeleye çıkacak; bu karşılaşmada düdük çalacak isim Batuhan Kolak olacak. Maç takvimi Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erecek. Bu karşılaşma da 20.00’de başlayacak ve hakemliğini Ali Yılmaz üstlenecek.