Macron’dan AB Savunma Zirvesi Mesajı

MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği liderlerinin Belçika’nın Bruxelles şehrinde gerçekleştirilen AB’nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarına bilgi verdi. Macron, Avrupa’nın stratejik özerkliğini kazanmasının, Kovid-19 salgını, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni söylemleriyle birlikte daha kritik bir hale geldiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE VE EKONOMİ ÜZERİNE VURGU

Macron, Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergilerini artırabileceği yönündeki açıklamaları ile bu söylemlerin, Avrupa’yı savunma ve ekonomi alanında “daha güçlü ve birleşik olmaya” yönlendirdiğini ifade etti. Bu durum, Avrupa’nın savunma stratejilerinin ve ekonomik politikalarının yeniden değerlendirilmesini gerektiren önemli bir konu olarak öne çıkıyor.