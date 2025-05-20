Dünya

Macron’dan Açıklama: Trump’ı Aradı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir grup Avrupalı liderin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Macron, “Sizi beklettiğim için özür dilerim. Başkan Putin’le yaptığı görüşmenin ardından Başkan Trump ve bazı Avrupalı meslektaşlarımla yaptığım görüşme nedeniyle meşguldüm” şeklinde konuştu. Macron, görüşmeye dair detay sunmadı.

NEDEN DÜZENLENDİ?

Pazartesi sabah saatlerinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşme iki saatten fazla sürmüştü. Putin, bu görüşmeyi bilgilendirici, samimi ve çok faydalı olarak değerlendirdi. Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasına ABD’nin katılımı dolayısıyla Trump’a teşekkür ettiğini açıkladı. Putin, Rusya’nın Ukrayna ile olası bir ateşkesi de kapsayan bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Trump ise Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin çok olumlu geçtiğini belirtti. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes ve çatışma konularında hemen müzakerelere başlayacağını vurguladı ve ateşkes şartlarının yalnızca çatışmanın iki tarafı tarafından tartışılabileceğini söyledi.

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