Macron’dan Miçotakis’e Türkiye Füze Yanıtı

FRANSA’NIN YANITI

Yunanistan’da yayımlanan EFSYN gazetesinin “Fransız Meteoriti” başlıklı haberine göre, Başbakan Miçotakis’in Türkiye’ye Meteor füzesi satılmaması talebine yönelik Macron’dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi ihtimalinin bulunmadığı yönünde oldu. Fransa, Meteor’un altı ülkenin ortaklığıyla üretilmesi nedeniyle bu durumu Miçotakis’e açıkladı.

YUNANİSTAN’IN GİRİŞİMLERİ

Haberde isimsiz kaynaklar aracılığıyla, Yunanistan’ın füzelerin Ankara’ya muhtemel satışını engellemek amacıyla konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine başvurmak istediği ifade edildi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak’ta Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer’e, Türkiye’ye Meteor füzesi satışı hakkında çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

METEOR FÜZESİ HAKKINDA

Meteor füzesi, MBDA tarafından üretilen son teknoloji bir Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füze olarak tanımlanıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç’in işbirliği ile geliştirilmiştir. Füze, sürekli itiş gücü sağlayan bir katı yakıtlı ramjet motoru ile donatılmıştır. Bu tasarım, Mach 4 üstü hız ile geniş bir Kaçışsız Bölge’ye (No Escape Zone) olanak tanıyor. Meteor füzesi, 100 kilometreyi aşan operasyonel bir menzil sunmakta ancak maksimum menzil bilgileri gizli kalıyor.