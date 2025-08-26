Macron: Gazze İşgali, İsrail’e Zafer Getirmeyecek

MACRON’UN NETANYAHU’YA YANIT MEKTUBU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisine gönderdiği mektubun ardından bir yanıt kaleme aldı. Macron, bu mektubun eline ulaştığını belirtirken, Netanyahu’nun mektubunu kamuoyuyla paylaşmadan önce kendisine açıklama yaptığını hatırlattı. “Bu nedenle, cevabım da tartışmalarımızın şeffaflığı için kamuoyuyla paylaşılacak ancak şahsen bundan sizi haberdar etmek istedim ve sizin bunu okumanızı bekleyeceğim. Bu, nezaketin temelidir.” ifadelerini kullandı.

YAHUDI KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE ÖNCELİĞİ

Macron, Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin asla araçsallaştırılamayacağını ve bu durumun İsrail ile Fransa arasında bir sorun yaratmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Göreve geldiği günden bu yana, Yahudi vatandaşlarının korunmasının önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Macron, Fransa’nın milli birliğini ve vatandaşlarının güvenliğini etkileyen Gazze’ye yönelik saldırılara dikkat çekti. Yükseköğretimde Yahudi karşıtlığıyla mücadele yasasını yürürlüğe koyarak ve 15 bin polis memurunu Yahudi toplumunun toplandığı alanların güvenliğini sağlamak için görevlendirerek farklı adımlar attığını belirtti.

EALEMSİZLİK SUÇLAMALARINA CEVAP

Macron, Netanyahu’nun kendisini Yahudi karşıtlığıyla ilgili eylemsiz olmakla suçlaması üzerine “Tüm gücümüzle mücadele ettiğimiz bu bela konusunda eylemsizlik suçlamaları kabul edilemez ve Fransa’nın tamamına yönelik bir saygısızlıktır.” dedi. Fransa’daki Yahudi karşıtlığını kendi kararlarıyla ilişkilendirmenin yanlış olduğunu belirten Macron, aşırı sağın bu durumu uzun bir süre beslediğine dikkat çekti. “Her türlü Yahudi karşıtlığı Cumhuriyet ve evrensel değerlere ihanetidir.” diyerek, aralarındaki ciddi farklılıklara rağmen Fransa’yı İsraillilere bağlayan dostluk ilişkisini sürdürdüğünü açıkladı.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇAĞRI

Macron, kalıcı barışın, egemen ve güvenli yaşam hakkına sahip bir Filistin devleti kurulmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Gazze’deki insani krizinin hiçbir şeyle haklı çıkarılamayacağına dikkat çeken Macron, “Filistin devleti, Hamas’ın sonu olmalı.” dedi. Kıtlık ve şiddet nedeniyle Gazze’den kitlesel göçün bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtti.

GAZZE’DEKİ İŞGALE SON VERME ÇAĞRISI

Macron, “Gazze’nin işgali, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, açlığa mahkum edilmeleri ve nefret dolu söylemlerle insanlıktan çıkarılmaları, İsrail’e asla zafer getirmeyecek.” diyerek bu durumun İsrail’in izolasyonunu artıracağına dikkat çekti. Netanyahu’yu, “Gazze’deki ölümcül ve yasa dışı sürekli savaş çıkmazından çıkmaya” davet eden Macron, Batı Şeria’daki Filistin topraklarının gaspına son verilmesini istedi. Netanyahu, daha önce yazdığı resmi mektupta, Macron’un Filistin devletini tanıma çağrısını, Yahudi karşıtlığının ateşini körüklemek olarak nitelendirmişti.