Macron: “Gazze’ye Duyarsız Kalınamaz.”

MACRON’DAN AVRUPA ÜLKELERİNE UYARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, Avrupa ülkelerine yönelik önemli mesajlar verdi. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın acilen ateşkese bağlanması gerektiğinin altını çizen Macron, Avrupa’nın Ukrayna ve Gazze konularındaki çifte standart eleştirilerini de gündeme getirdi. “Gazze’de kabul edilemez insani duruma hep birlikte çözüm bulmak için koordineli şekilde hareket etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

Macron, insanoğlunun büyük kısmının, Avrupalıların Ukrayna konusundaki tavırları ile Gazze’deki sessizlikleri arasında bir çelişki olduğunu düşündüğünü aktardı. Bu bağlamda, “Onlar bize şunu söylüyor: ‘Siz garipsiniz. (Ukrayna’nın) Toprak bütünlüğü saldırıya uğradığında hayatımızın tehlikede olduğunu söylüyorsunuz ama (Gazze’de) bir katliam yaşandığında gözlerinizi kapatıyorsunuz. Gazze’ye sessiz kalırsak Ukrayna’da ne yaptığımızı kimseye anlatamayız.” şeklinde konuştu.

BİRLIK VE KOORDİNASYON VURGUSU

Macron, bu meselelerde tutarlı bir tutum sergilemek gerektiğini vurgulayarak, Avrupalıların güvenlikleri için bir arada hareket etmeleri ve uyuşturucu ticareti, düzensiz göç ve haksız rekabetle mücadele konusunda adımlar atmaları gerektiğini belirtti. Avrupa pazarının 700 milyon kişiden oluştuğunu ve bu pazarın ABD pazarından daha büyük olduğunu dile getirerek, kıtanın ekonomik entegrasyonunu daha ileriye taşımak ve ABD tarifelerine karşı da koordineli hareket etmek gerektiğini ifade etti.

ATEŞKES İÇİN ACİL GEREKLİLİK

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dayanışma içinde olduklarının altını çizerek, ateşkesin sağlanması için Gönüllüler Koalisyonu’nun kurulmasının önemli olduğuna dikkat çekti. “Bu son saatler, Rusya’nın bir ateşkes istemediğini gösterdi. Eğer Avrupalıların ve Amerikalıların ciddi baskısı olmazsa, (ateşkes) birdenbire olmayacak.” diyen Macron, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa kıtasındaki seçim dönemlerinde dış müdahalelere karşı uyarılarda bulunarak, “Demokrasilerimizi sarsan tehditlerle karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının sağlanması beklentisini de aktardı.