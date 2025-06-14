Macron: İran Saldırırsa İsrail’e Katkı Sağlarız

Emmanuel Macron’un İran ve İsrail Açıklamaları

İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINA FRANSA’NIN KATKISI YOK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Fransa’nın bir katkısı yok” ifadesini kullandı. Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran’ı uluslararası kamuoyuna karşı nükleer konudaki yükümlülüklerini yerine getirmemekte ve bölgenin istikrarsızlaşmasında ağır bir sorumluluğa sahip olmakla suçladı.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞU BİR DÜNYADA YAŞANAMAZ

Tahran hükümetinin nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirdiğini ifade eden Macron, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit.” dedi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının muhtemelen devam edeceğini belirten Macron, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail, İran tarafından misilleme olarak saldırıya uğrarsa, Fransa imkanları dahilinde ve durum uygun olursa savunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Aksi halde, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum.” diye ekledi.

KOŞULSUZ DESTEK SÖZ KONUSU DEĞİL

Emmanuel Macron, her ihtimale hazırlıklı olduklarını vurguladı ve “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, bugün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçları olan bir durumla karşılaşırız.” şeklinde konuştu. “İsrail’e desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil.” ifadesini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARLILIĞI

Macron, bölgedeki gerilimin uluslararası kamuoyunu Gazze’de bir ateşkes sağlanması konusundan uzaklaştırmaması gerektiğini savunarak, insanî yardımın engellenmesinin haklı bir tarafı olmadığını vurguladı. Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, iki devletli çözüm kararlılıklarını sorgulamasını istemediğini belirten Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” dedi. Ayrıca, Lojistik ve güvenlik nedenleriyle Birleşmiş Milletler nezdinde Filistin devletine ilişkin yapılması beklenen konferansın ertelendiğini bildirdi. “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti.” sözlerine yer verdi.

GAZE ŞERİDİ’NİN İŞGALİNE KARŞI DURUŞ

Macron, Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından kalıcı olarak işgaline karşı olduklarına vurgu yaparak, Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlanmasını kabul etmesinin çıkarına olduğunu savundu.