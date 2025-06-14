Macron: İran Saldırırsa İsrail’e Yardımcı Olabiliriz

MACRON’DAN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” konulu konferansta, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili Fransa’nın katkısının olmadığını ifade etti. Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran’ı nükleer konudaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı ağır sorumluluğa sahip olmakla suçladı. Macron, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit.” diye konuştu.

İSRAİL’E DESTEK VE SINIRLAR

Macron, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam edebileceğine dikkat çekerken, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından bir saldırıya uğrarsa, Fransa sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma uyarsa, İsrail’in korunmasına yönelik operasyonlara katılabilir.” şeklinde belirtti. Ancak, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmediğini de vurguladı. Macron, “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, bugün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçları olan bir durumun içinde oluruz.” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNEMİ

Macron, bölgedeki gerilimlerin uluslararası kamuoyunu, Gazze’de bir ateşkes sağlanması konusundan uzaklaştırmaması gerektiğini savunarak, insani yardımın engellenmesinin haklı bir yönü olmadığını açıkladı. İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik kararlılıkla ilgili konuşan Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” dedi. Ayrıca, güvenlik nedenleri bakımından önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler nezdinde Filistin devletiyle ilgili gerçekleşmesi planlanan konferansın ertelendiğini duyurdu. Macron, “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti.” diyerek, Gazze Şeridi’nin kalıcı olarak işgal edilmesine karşı olduklarını ifade etti.