Macron: Müttefikler Bu Şekilde Davranmaz

MACRON’UN GRÖNLAND ZİYARETİ

Danimarka’ya bağlı Grönland’a resmi ziyaret gerçekleştiren Macron, başkent Nuuk’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Macron, ziyaretinin “Grönland’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Fransa ve Avrupa Birliği’nin (AB) dayanışmasını” gösterme hedefinde olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ülkesinin kontrolüne almak istediğine dair dile getirdiği açıklamaları eleştiren Macron, “Müttefikler böyle yapmaz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez bir Fransız devlet başkanının Grönland’ı ziyaret ettiğini de belirtti.

KONUŞULAN TEMEL KONULAR

Ziyaret sırasında Macron, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı görüşmede Kuzey Atlantik’in güvenliği, iklim değişikliği, enerji geçişi ve kritik mineraller gibi konuların ele alınacağını ifade etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

Trump daha önce Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarını pek çok kez yineleyerek, bu durumun “mutlak zorunluluk” olduğunu savunmuştu. Mart ayında Kongre’ye hitap eden Trump, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” demişti. Trump, Amerika’nın Grönland’a sahip olmasının “özgür dünyayı savunmak” için gerekli olduğunu belirtirken, bu sözleri Grönlandlı yetkililerden ve birçok kesimden tepki toplamıştı. Grönland’ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede ise, “Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz.” ifadesini kullanmıştı. Grönland, Danimarka’ya 2 bin 900 kilometre mesafede yer alıyor ve Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden birisidir.