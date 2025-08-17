Macron: Rusya Üzerinde Baskı Arttırılmalı

UKRAYNA’DA KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS

Ukrayna’da sağlanacak barış anlaşmasının sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefleyen “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülkelerin liderleri, yarın Beyaz Saray’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan önemli toplantı öncesinde görüntülü bir konferans düzenliyor.

MACRON: AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR AN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı buluşmanın ardından gazetecilerle bir araya geldi. Macron, Elysee Sarayı’nda yaptığı açıklamada, “Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” diyerek, koalisyon üyesi Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Kanada gibi Avrupa dışındaki müttefiklerin yarınki toplantıyla ilgili konuları görüştüğünü dile getirdi.

BİRLEŞİK BİR CEPHE SUNMA ARZUSU

Fransa Cumhurbaşkanı, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak bulunmaya hazır olduklarını belirterek, “Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur” ifadelerini kullandı.

TOPRAK KAYBI KABUL EDİLEMEZ

Macron ayrıca, “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur. Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır” diye konuştu. Ayrıca, Rusya-Ukrayna arasındaki olası toprak alışverişine yönelik olarak, hiçbir ülkenin kalan toprakları için güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybını kabul etmeyeceğine dikkat çekti.

COSTA: RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIRILMALI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’da ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Costa, Ukrayna’da sürdürülebilir bir barışın sağlanmasının hayati bir önem taşıdığını belirterek, “Eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa, AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir” dedi. Costa, ayrıca, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış için AB’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.